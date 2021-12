Interino faz mudanças no Vitória em primeiro treino

Um dia após ademissão do técnico Claudinei Oliveira, o Vitória já apresentou mudanças na composição da equipe titular, durante o treino realizado na manhã desta quinta-feira, 21. A atividade foi comandada por Wesley Carvalho, que está assumindo interinamente. Ele sacou Ednei, Mansur, Amaral, Marcelo e Gabriel do elenco principal e promoveu as entradas de Maracás, Diogo Mateus, Luiz Gustavo, Flávio e Rhayner.

Essas alterações devem fazer parte do Rubro-negro que enfrenta o Bragantino nesta sexta, 22, no Barradão, pela terceira rodada da Série B. A informação é do próprio Wesley que afirmou, em entrevista após o treinamento, ter "pouquíssimas dúvidas" de quem vai a campo contra o alvinegro paulista.

"A base é o que vocês viram. A dúvida é entre Luiz Gustavo e Amaral, mesmo porque é dentro de casa e precisamos do resultado. Então precisamos correr um pouco de risco, claro que com cautela. Em termos de jogo, gosto de atletas que joguem mais, com qualidades ofensivas técnicas, porque é mais fácil ensiná-lo a marcar, do que ensinar a um jogador defensivo que seja tão talentoso numa ação ofensiva", explicou.

Enquanto a diretoria do Vitória ainda não se pronunciou sobre quem deverá ser o novo treinador, Wesley tenta passar confiança para os jogadores, para tentar iniciar uma reação e, assim, reverter as más atuações do clube na temporada. "Não adianta ter os meus conceitos se eles não comprarem a ideia. Falei para eles: 'vou estar com você como treinador até sexta, é o previsto, e eu tenho uma ideia para jogar. Vocês aceitam? Compram a ideia?'. Eles responderam que sim. Então eu vou cobrar", disse Wesley.

Técnico conversou com os jogadores antes de iniciar o treino no campo do Barradão (Joá Souza | Ag. A Tarde)

O Vitória deve entrar contra o Bragantino com Fernando Miguel; Diogo Mateus, Maracás, Ramon e Diego Renan; Luiz Gustavo, Flavio e Escudero; Vander, Rhayner e Elton.

Pedro Ken

Desde terça,19, treinando na Toca, o meia Pedro Ken não estreia contra o Bragantino. O jogador ainda não possui condição física, segundo Wesley Carvalho. "Se tivesse, iria para o jogo, porque tem experiência grande, nesse momento agrega valor", disse o interino.

Na noite de quarta, o novo contratado assistiu ao empate do Vitória com o ASA de Arapiraca, por 2 a 2, e deve ter percebido que vai precisar suar muito para fazer esse time jogar um futebol produtivo.

