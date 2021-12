Interino do Vitória trabalha posse de bola e posicionamento da defesa

O elenco do Vitória voltou aos treinamentos nesta quarta-feira, 1º, na Toca do Leão, sob o comando do treinador interino João Burse, visando o duelo contra o Cruzeiro, no Barradão, no domingo, às 16h, pela 17ª rodada do Brasileirão.

Antes da atividade começar, ainda no vestiário, o treinador exibiu um vídeo com algumas informações do adversário. Em seguida, Burse fez uma treino tático, onde trabalhou a posse de bola. No fim, o treinador promoveu um coletivo e focou na linha defensiva.

O atacante André Lima, com um trauma na coxa, foi poupado da atividade. Aderllan, Benítez, Jeferson e Juninho se recuperam de lesão e estão na transição, enquanto Rhayner, Luan, Maia e Guilherme seguem no departamento médico do clube.

Os atletas do Rubro-Negro retomam os treinos na tarde desta quinta, 2, a partir das 15h.

