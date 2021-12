Interino comanda treino do Vitória, mas time é um mistério

O retorno do técnico Ney Franco, anunciado na quinta-feira, 21, só vai acontecer de fato nesta segunda, 25, quando ele passa a comandar o Vitória. Por enquanto - e até o jogo de domingo, 24 - o responsável pela equipe será o seu auxiliar Éder Bastos.

Nesta sexta, 22, no estádio de Pituaçu, foi realizado um treino coletivo, sob a batuta do interino, que deixou dúvidas quanto à escalação do time para enfrentar o Figueirense.

Isso porque não participaram os jogadores que atuaram mais de 45 minutos do duelo de quarta-feira, contra o Coritiba, na capital paranaense. Estes ficaram na Toca do Leão para fazer um trabalho regenerativo.

Assim, Éder escalou o time 'principal' desta forma: Wilson; Nino Paraíba, Luiz Gustavo, Matheus Salutistiano e Juan; Neto Coruja, José Welison e Escudero; William Henrique, Marcos Júnior e Dinei.

Este último, após se ausentar do embate no Sul por conta de uma leve lesão, deve retornar ao comando de ataque amanhã. Já Juan e Escudero, que voltam após contusões bem mais sérias, devem começar no banco de reservas.

Assim, a formação provável é a seguinte: Wilson, Nino Paraíba, Roger Carvalho, Kadu e Euller; Adriano, Cáceres, Luis Aguiar e Marcinho; Caio e Dinei.

Conversa prévia

Antes da atividade começar, houve espaço para uma reunião, na qual falaram ao grupo tanto Éder Bastos quanto o diretor de futebol do clube, Marcos Moura. A conversa durou cerca de cinco minutos e logo todos foram ao campo para trabalhar a parte tática.

