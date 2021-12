Inter quer incluir Neilton em negociação com o Vitória

O Vitória está perto de anunciar a contratação de Andrigo por empréstimo para a temporada 2019. O meia pertence ao Internacional, no entanto, para liberar o jogador, os gaúchos querem incluir o camisa 10 rubro-negro, Neilton, também por empréstimo.

De acordo com o UOL Esporte, Andrigo recebeu sondagens do Coritiba, Red Bull Brasil e Ceará. Ainda de acordo com o site, o clube baiano está disposto a fechar a troca de jogadores e está aberto a outras possibilidades com o Colorado.

Neilton fez 56 partidas pelo Leão da Barra em 2018 e marcou 21 gols. Andrigo participou de 17 partidas pelo Sport, seu último clube, e não marcou gols.

