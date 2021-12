Integrado ao elenco, Trellez quer superar marca na Colômbia

Responsável pelo gol que marcou a vitória do Leão em cima do Corinthians e o fim da invencibilidade do líder do Campeonato Brasileiro, o colombiano Santiago Trellez disse que já está começando a se soltar na equipe, mas que ainda espera mais.

Autor de três gols pelo Vitória desde que desembarcou em solo baiano, há pouco mais de um mês, o atacante de 27 anos atuava no Deportivo Pasto, onde marcou nove vezes.

“Estou há um mês e meio aqui. No dia a dia, trabalho para adaptar mais rápido. Com a boa relação eu tenho com o grupo, é muito mais fácil para adaptar ao futebol brasileiro. A cada jogo, me sinto melhor”, disse o jogador.

Para ele, o restante do Brasileirão vai servir para que ele consiga ultrapassar o saldo de gols atual. “Não sou de pôr meta, mas o atacante sempre se vale com gols. Na Colômbia, no campeonato passado, fiz nove gols. Agora minha meta é passar. Sei que é uma meta difícil, ainda falta campeonato, mas é o que eu quero”.

Treino

Na reapresentação após dois dias de folga desde o jogo contra o Corinthians, no sábado, a equipe começou a preparação para o jogo contra o Coritiba, na próxima segunda, 28.

Os jogadores fizeram treino de força e, depois, Mancini dividiu três equipes com oito jogadores cada, e comandou uma série de mini jogos em metade do campo.

Willian Farias e André Lima, que se recuperam de lesão, não treinaram. Geferson e José Welison treinaram à parte.

Mancini pede desculpas

Colocando um fim à polêmica causada pela resposta ao jornalista paulista na coletiva de imprensa pós-jogo, e a um áudio vazado em que chamava o profissional de “babaca corintiano”, Mancini telefonou ao presidente do Corinthians para pedir desculpas.

“A todos da torcida do Corinthians, saibam que meu sentimento sempre foi e será de máximo respeito. Por isso, liguei para o presidente do clube, Roberto de Andrade. Esclareci o fato e pedi desculpas se ofendi a instituição e a torcida. Em momento algum quis insultar o Corinthians e seus torcedores”, disse em nota.

“Tanto fiz questão de ligar para o jornalista Felipe Garraffa e me desculpar pelo que foi dito no áudio vazado. Respeito muito o trabalho da imprensa. Errar é o do jogo. Acredito que ele errou ao me indagar com informações equivocadas, e eu errei no modo como me referi ao jornalista no áudio. Espero que o Garraffa siga uma bela carreira no jornalismo, profissão tão relevante no país”, completou.

