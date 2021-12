Inspirado em Felipe Melo, Gabriel Furtado vive expectativa por estreia no Vitória

Com passagens pelo São Carlos-SP, Paraná Clube e Getafe-ESP, o zagueiro Gabriel Furtado, revelado pelo Palmeiras, vive a expectativa de estrear com a camisa do Vitória, o que deve acontecer na partida de volta da Copa do Brasil, contra o Ceará, no Barradão.

O jogador de 21 anos, que também atua como volante, falou em coletiva na manhã desta quarta-feira, 8, no Centro de Treinamentos Manoel Pontes Tanajura, sobre sua recuperação física, o apoio dos companheiros e a sua inspiração na carreira.

"Estou muito confiante para voltar, após cinco meses sem estar no campo, jogando 90 minutos, não só eu, mas todos meus companheiros. Os atletas estão todos preparados, treinando firme e forte para quando os jogos retornarem, estarmos bem fisicamente", afirmou.

Questionado sobre a escolha da capital baiana como sede fixa da Copa do Nordeste, decisão anunciada na noite desta terça-feira, 7, o jogador comemorou o desfecho. "Me sinto bem animado, por ser aqui em Salvador, devido à logística, evitar viagens, aglomerações. Estamos bem focados para os jogos voltarem o mais rápido possível", avaliou.

Contratado em janeiro pelo Leão, o atleta, que ainda não atuou pelo Vitória, devido à uma lesão durante os treinamentos exaltou a importância do apoio dos colegas e da direção do clube durante sua recuperação.

"Estou treinando bem, dando a vida nos treinos. Se houver a oportunidade de ser titular contra o Ceará, que eu e meus companheiros possamos nos sair bem. Eu tô muito chateado por ter me machucado logo na minha chegada, não tenho um histórico de lesões, mas aconteceu. Voltei forte, venho recebendo muitos elogios dos meus companheiros, do professor, acho que tudo tem um propósito de Deus, então acredito que algo maior estar por vir, tipo vitórias", disse.

Ídolo

Revelado pelo Palmeiras, o jogador falou sobre seu maior ídolo e inspiração na carreira, o volante e zagueiro do alviverde, Felipe Melo. "Todo mundo sabe, quem me acompanha nas redes sociais, sabe que eu tenho uma inspiração muito grande pelo Felipe Melo. Um cara que trabalhou comigo, me ajudou bastante, ainda me ajuda, me pediu uma camisa, tenho que mandar, mas com certeza é ele, pela história, pela pessoa que ele é fico feliz em ter ele como inspiração, meu ídolo", definiu.

*Sob supervisão do editor Vinícius Ribeiro

