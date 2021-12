Ingressos promocionais estão à venda para Vitória x Cruzeiro

Os ingressos para o jogo entre Vitória e Cruzeiro, que acontece no próximo domingo, 5, às 16h, no Barradão, estão à venda. Os bilhetes, para a partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, começaram a ser vendidos em pontos físicos a partir desta quinta-feira, 2.

As entradas de arquibancada e cadeira estão com valores promocionais de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) e de R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), respectivamente, até o sábado, 4. No dia da partida, os preços dos bilhetes de arquibancada serão reajustados para R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), e os de cadeira para R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia).

O Vitória é o atual 14ª colocado do Brasileirão com 18 pontos. Já o Cruzeiro está na 8ª posição da competição nacional.

