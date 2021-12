Ingressos para Vitória x Sergipe estão à venda

O torcedor do Vitória já pode adquirir seu ingresso para a partida entre Vitória x Sergipe, na quarta-feira, 29, às 19h, no estádio de Pituaçu.

Para o confronto, apenas serão comercializadas as entradas para o setor da arquibancada. Já que as cadeiras serão disponibilizadas exclusivamente para os sócios-torcedores do rubro-negro, que fazem parte do plano ouro.

Os ingressos de arquibancada custam R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira), mesmo valor que era cobrado no Barradão.

