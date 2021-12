Ingressos para Vitória x São Paulo já estão à venda

Já estão à venda os ingressos para a partida entre Vitória x São Paulo, no dia 9 (domingo), às 16h (horário da Bahia), no Barradão.

Sem a promoção dos confrontos anteriores em casa, os preços das entradas voltam a ser os mesmos definidos no início da temporada: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Neste sábado, 1º, e domingo, 2, as bilheterias do Barradão não irão funcionar. As vendas serão retomadas na segunda, 3. Já os pontos de venda dos shoppings funcionarão normalmente [confira abaixo].

