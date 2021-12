Ingressos para Vitória x São Paulo estão à venda

O Vitória começou a vender, a partir desta terça-feira, 9, os ingressos para o jogo do próximo domingo, 14, contra o São Paulo, no Barradão, pela sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Para arquibancada, os valores são R$ 30,00, a meia entrada, e R$ 60,00, a inteira. Os preços para assistir à partida da cadeira são R$ 60,00, a meia, e R$ 120,00, a inteira.

Os ingressos para a torcida do São Paulo serão vendidos exclusivamente nas bilheterias do Barradão.

Crianças com 12 anos incompletos (11 anos e 11 meses) não pagam ingresso no setor de ARQUIBANCADA, desde que apresentem documento que comprove a idade.

Com dez pontos ganhos, o Leão ocupa a terceira posição do Brasileirão e chega à sétima rodada com chances de assumir pela primeira vez a liderança do torneio.

adblock ativo