Ingressos para Vitória x Salgueiro já estão à venda

No embalo da comemoração do título do Campeonato Baiano, o Vitória já volta a campo na noite da próxima quarta-feira, 22, para encarar o Salgueiro pelo jogo de volta da segunda fase da Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova.

Sem perder tempo, a diretoria rubro-negro colocou à venda os ingressos para o certame nesta segunda-feira, 20. As entradas custam R$35,00 (meia) e R$ 70,00 (inteira).

Os ingressos estão à venda nas lojas Ticketmix, na internet, e nas bilheterias da Arena Fonte Nova.

Pela primeira vez, os torcedores que possuem o plano Sou Mais Vitória terão acesso direto às dependência da Arena portando apenas a carteira de sócio. Os torcedores que têm plano prata entrarão pelo portão Norte 1 e os torcedores com plano ouro entrarão pelo portão Leste.

Como empatou o jogo de ida, na semana passada, por 0 a 0, o rubro-negra necessita de um triunfo simples para avançar à terceira fase do torneio nacional.

Qualquer empate com gols dá a classificação ao Salgueiro. Se der novo 0 a 0, a classificação será decidida nos pênaltis.

adblock ativo