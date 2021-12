Ingressos para Vitória x Oeste estão sendo vendidos

Os ingressos para a partida entre Vitória x Oeste, na próxima terça-feira, 25, às 19h, já estão sendo vendidos nas lojas vinculadas ao clube em shopping centers [confira abaixo] e na bilheteria do estádio do Barradão, onde ocorre a partida, válida pela 21ª rodada da Série B do Brasileirão.

Os preços variam entre R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia) para a cadeira e R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) para a arquibancada. As bilheterias do Barradão funcionam das 9h às 17h e, na terça, até o horário da partida.

Nos shoppings Lapa, Barra e Bela Vista, os bilhetes serão vendidos até às 17 horas desta segunda, 24. Já no Capemi e no Paralela, a comercialização de ingressos ocorre até às 12h do dia do jogo.

