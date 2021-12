Ingressos para Vitória x Juazeiro estão à venda

O torcedor do Vitória já pode garantir o seu lugar para assistir à partida do próximo domingo, 21, contra o Juazeiro: nesta segunda-feira, 17, o rubro-negro começou a vender os ingressos para o certame.

Os preços estão mantidos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). As cadeiras, exclusivas para rubro-negros, também permanecem R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia).

Com 12 pontos ganhos, o Leão é o líder do Grupo 3, seguido pela Juazeirense, também com 12 pontos, pelo Bahia de Feira, que soma oito pontos, e pelo Vitória da Conquista, que tem seis.

Se triunfar sobre o Juá e se o Bahia de Feira perder para o Feirense, o rubro-negro garantirá a sua classificação antecipada rumo à semifinal do Campeonato Baiano.

Na partida, o técnico Caio Júnior não poderá contar com o meia Renato Cajá e nem com o zagueiro Victor Ramos, que foram expulsos no jogo contra o Botafogo-BA e cumprem suspensão.

