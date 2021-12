Ingressos para Vitória x Juazeirense já estão à venda

O torcedor já pode adquirir seu ingresso para a partida entre Vitória x Juazeirense, válida pela 7ª rodada do Campeonato Baiano. O jogo, que seria realizado no domingo, 16, foi antecipado pela Federação Bahiana de Futebol (FBF) para sábado, 15, às 17h, no estádio de Pituaçu.

Os bilhetes para a arquibancada custam R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira). Já o setor das cadeiras é reservado, exclusivamente, para os sócios torcedores que pertencem ao plano ouro.

