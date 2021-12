Ingressos para Vitória x Juazeirense estão à venda

Depois de dois jogos longe do Barradão, o Vitória volta à sua casa necessitado do apoio do seu torcedor: nesta quinta-feira, 2, receba a Juazeirense no jogo de ida da semifinal do Campeonato Baiano.

A diretoria rubro-negra colocou os ingressos à venda nesta terça-feira, 30, nos tradicionais pontos de venda.

E os preços estão mantidos: para arquibancada, a inteira custa R$ 50,00 e a meia custa R$ 25,00; os ingressos de cadeira, de exclusividade do torcedor do Vitória, custam R$ 100,00, a inteira, e R$ 50,00, a meia entrada.

O jogo da volta entre Vitória e Juazeirense acontece às 16h do próximo domingo, 5, no Estádio Adauto Morais.

