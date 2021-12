Ingressos para Vitória x J.Malucelli já estão à venda

Os ingressos para o segundo jogo entre Vitória x J.Malucelli, do Paraná, já estão à venda. O duelo será nesta quarta-feira, 16, às 19h30, no estádio de Pituaçu, e vai definir quem avança à segunda fase da Copa do Brasil.

Devido à capacidade do estádio, somente serão vendidos bilhetes para o setor de arquibancada. Os valores permanecem R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia entrada). As entradas para o setor de cadeiras serão comercializados somente para os sócios do clube.

No duelo de ida, disputada no Ecoestádio, em Curitiba, o Vitória arrancou um empate por 1 a 1 e avança à próxima fase se não levar gol no jogo desta quarta. Um empate por mais de dois gols garante o time paranaense por conta do critério de gols marcados fora de casa. Caso o empate se repita, a vaga será decidida nos pênaltis.

adblock ativo