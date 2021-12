Ingressos para Vitória x Inter já estão à venda

O torcedor rubro-negro já pode comprar o seu ingresso para assistir à estreia do Vitória no Campeonato Brasileiro, no próximo sábado, 25, contra o Internacional, na Arena Fonte Nova.

Nesta quinta-feira, 23, o clube colocou à venda os ingressos para a partida. Os valores estão mantidos: R$35,00, a meia entrada, e R$70,00, a inteira para o Setor Norte arquibancada inferior, intermediária e superior, além do Setor Visitante; R$50, a meia, e R$100, a inteira, para o Setor Leste arquibancada inferior; e R$165 para o Lounge Premium Itaipava.

Os ingressos podem ser adquiridos na internet, nas lojas Ticket Mix dos shoppings Iguatemi, Salvador e Paralela, e também nas bilheterias da Arena Fonte Nova. Com vista em fornecer maior comodidade ao torcedor rubro-negro, o Vitória também colocou os ingressos à venda nas bilheterias do Barradão.

Mudança na Arena - O torcedor que comprar ingresso de meia entrada terá que apresentar documento que comprove o benefício. Desde o jogo da última quarta-feira, 22, contra o Salgueiro, o consórcio que administra a Arena passou a exigir a documentação.

Tudo porque o Ministério Público da Bahia, após ter recebido denúncia de que torcedores entravam no novo estádio com ingressos de meia entrada sem, contudo, comprovar o benefício, decidiu por proibir a comercialização sem a apresentação de documentos comprobatórios.

