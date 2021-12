Ingressos para Vitória x Goiás já estão à venda

Os ingressos para a partida entre Vitória x Goiás, na próxima quarta-feira, 2. já estão à disposição do torcedor rubro-negro. O jogo será disputado na Arena Fonte Nova e será válida pelo 25ª rodada do Campeonato Brasileiro,

As entradas custam R$ 50 e R$ 25 (com exigência da carteira de meia). Para o setor Super Norte, foram disponibilizados seis mil ingressos, ao preço de R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada).

Os torcedores associados ao programa Sou Mais Vitória terão acesso garantido à Arena. Os sócios do plano Prata (arquibancada) ficarão no setor Norte Intermediário e os cadastrados no plano Ouro (cadeira) no setor Leste Inferior.

