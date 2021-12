Ingressos para Vitória x Fluminense já estão à venda

O Vitória já começou a vender os ingressos para a partida contra o Fluminense, quarta-feira, 17, às 19h30, no Barradão. A promoção dos ingresso no valor de R$ 20 foi mantida pela diretoria. Nas cadeiras, os preços estão mantidos: R$ 120 inteira e R$ 60. A venda é exclusiva ao torcedor do Vitória.

O torcedor visitante também pagará preços promocionais para o ingresso de arquibancada: R$40 inteira e R$20 meia.



Pontos de Venda



Loja do Leão - Shopping Capemi (ao lado do Iguatemi)

Loja do Leão - Shopping Center Lapa (Piedade)

Estação Rubro -Negra - Shopping Paralela (Av. Luís Viana Filho)

Estação Rubro- Negra - Salvador Norte Shopping (Rótula do Aeroporto)

Leão da Barra - Shopping Barra

Planeta Vitória - Shopping Bela Vista (Cabula)

Bilheteria - Estádio do Barradão (Av. Arthemio Valente)

