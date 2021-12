Ingressos para Vitória x Flamengo-BA são comercializados

Os ingressos para o jogo entre Vitória x Flamengo de Guanambi começaram a ser vendidos nos pontos de venda [confira abaixo] nesta terça-feira, 22. As entradas para o setor de arquibancada custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Já os bilhetes para o setor de cadeira custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).

Para este duelo, os sócios Ouro e Prata poderão levar gratuitamente uma mulher acompanhante para o jogo. A promoção faz parte das ações de marketing realizadas no Mês da Mulher.

Os bilhetes seguem sendo comercializados pela internet . A venda online será realizada até às 13h do dia do jogo.

A equipe do técnico Vagner Mancini precisa vencer por qualquer placar para avançar às semifinais do Campeonato Baiano. Vitória e Flamengo se enfrentam às 18h30 deste sábado, 26, no Barradão.

