Ingressos para Vitória x Figueirense já estão à venda

Vitória recebe o Figueirense apenas no dia 20 de novembro, às 16h (horário da Bahia), num domingo, no Barradão, pela 36ª rodada da Série A. No entanto, o Rubro-Negro já iniciou a venda dos ingressos nesta terça-feira, 8, com direito a valor promocional: os ingressos da arquibancada custam R$ 10 e os bilhetes para o setor cadeira custam R$ 30.

Para a torcida visitante, os ingressos só serão vendidos a partir do dia 17. Crianças de até 12 anos não pagam ingresso para este jogo. Os ingressos podem ser adquiridos também pela internet, através do site www.ingressofacil.com.br.

Locais de venda:

Terça-feira, 8 - 13h às 17h

Bilheterias do Barradão

Entre os dias 9 e 19 de novembro - 9h às 17h

Bilheterias do Barradão

Loja do Leão - Shopping Capemi

Loja do Leão - Shopping Lapa

Loja Estação Rubro-Negra - Shopping Paralela

Loja Planeta Vitória - Shopping Pituba Open Center, em frente ao Colégio Integral

Domingo, 20 (dia do jogo) - 9h às 17h

Bilheterias do Barradão

