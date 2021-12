Ingressos para Vitória x Feirense já estão à venda

Já estão à venda os ingressos para para a partida do próximo domingo, 31, entre Vitória e Feirense, pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Baiano, no Barradão.

Assim como no jogo de estreia, o torcedor que quiser assistir à partida da arquibancada pagará por R$25,00, enquanto o ingresso para assistir das cadeiras custa R$50,00.

A terceira fase do Baianão é composta por dois grupos. O Vitória é o líder do Grupo 3, com seis pontos ganhos; o Feirense tem três pontos e ocupa a segunda colocação no Grupo 2.

Nesta fase do torneio, os dois melhores classificados no Grupo 2 e no Grupo 3 passam às semifinais, que terão jogos de ida e volta.

