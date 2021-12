Ingressos para Vitória x Cruzeiro já estão à venda

O torcedor rubro-negro já pode adquirir seu ingresso para o confronto contra o Cruzeiro, líder do Brasileirão, nesta quarta-feira, 13, às 21h50, no Barradão, válido pela 34ª rodada.

As entradas, que estão disponíveis desde o início da manhã, continuam com o preço reduzido. Para o setor das arquibancadas, o valor está R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Já para o setor das cadeiras, exclusivas para a torcida rubro-negra, os ingressos são comercializados por R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia).

Crianças com até 12 anos incompletos têm acesso gratuito às arquibancadas, desde que acompanhadas de um responsável e portando documento de identidade.

Após o triunfo sobre a Ponte Preta por 3 a 0, o Leão colou de vez no G-4 e ficou a apenas dois pontos do Botafogo, que é o último integrante do grupo que se classifica para a Libertadores.

