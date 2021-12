Ingressos para Vitória x Corinthians esgotam em dois dias

A invasão no aeroporto para receber os atletas rubro-negros, na segunda-feira, 28, após triunfo no Rio, foi apenas um aperitivo. Na verdade, um aviso do que vai acontecer domingo, no Barradão, contra o Corinthians. No segundo dia de venda, todos os ingressos foram vendidos, restando apenas os 3 mil destinados aos visitantes.

Durante esta quinta-feira, 31, a procura foi intensa em todos os pontos de venda. Quando soube das filas, o aposentado Joselito Vianny juntou a família e se dirigiu ao Barradão com neto, esposa e filha.

"Saí de Mata de São João com medo de não achar mais ingresso. Comprei do cunhado, filha, neto, papagaio, cachorro... Todo mundo vem ver o Pica-Pau brocar o Gavião!" disse o torcedor da região metropolitana de Salvador.

Após quatro horas de venda, apenas o Barradão ainda tinha ingresso. Os amigos Lucas Souza e Lorena Lima tiveram que fazer uma maratona para conseguir seus passaportes. "Saímos de Periperi atrás de ingresso no Capemi (Iguatemi). Pegamos fila e nada de ingresso. Tivemos que correr para o Barradão. Vale a pena ver o Leão jogar!", lembra Lucas.

Valeu até arriscar a emprego e o estômago para garantir entrada para o duelo entre Leão e Corinthians. Lucas Pinto aproveitou o horário do almoço e saiu da Mata Escura até o Barradão, a pé, para comprar dois ingressos para arquibancada.

"Meu chefe disse que não daria tempo, mas deu. Estou todo suado e com uma fome miserável, mas feliz pelo ingresso. Chegar lá peço mais 15 minutinhos ao meu chefe pra comer algo", disse Lucas Pinto.

adblock ativo