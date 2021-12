Ingressos para Vitória x Ceará já estão à venda

Os ingressos para o duelo entre Vitória x Ceará, que será realizado no sábado, 14, no estádio Barradão, às 16h30 (horário da Bahia), já estão sendo comercializados.

Os valores variam entre R$ 30 arquibancada (meia) a R$ 200 Camarote Lounge Vip [veja os locais abaixo]. As vendas para o Camarote Lounge VIP estão sendo feitas apenas na Central de Atendimento do Sou Mais Vitória, no Shopping Capemi.

O clube ainda segue com a campanha "Rubro-Negro Sangue Bom": os torcedores fazem uma doação de sangue e ganham um ingresso para a partida. As doações devem ser realizadas na Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) e no Hospital Martagão Gesteira, quarta-feira, 11, e na quinta, 12. A troca dos bilhetes poderá ser feita somente na sexta, 13, exclusivamente nas bilheterias do Barradão.

