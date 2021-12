Ingressos para Vitória x Ceará já estão à venda

No jogo do próximo sábado, 24, contra o Ceará, no Barradão, o Vitória precisará somar pelo menos um ponto para não depender de mais ninguém e garantir o seu retorno à elite do futebol nacional.

Na Toca do Leão, não há dúvidas de que a presença do torcedor será imprescindível para que o rubro-negro consiga êxito nesta empreitada. Por isso, nesta segunda-feira, 19, a diretoria do clube colocou à disposição da torcida, nos tradicionais pontos de venda, os ingressos para a decisão.

Assim como em todos os outros jogos em que o Leão foi mandante nesta Série B, as entradas permanecem com os preços de R$20,00, para arquibancadas, e de R$40,00, para cadeiras.

Nas bilheterias do Barradão, o torcedor pode comprar das 9 às 17h. Já os demais pontos de vendas obedecem aos horários determinados pelos shoppings.

Confira abaixo os pontos de venda:

Loja do Leão - Shopping Capemi (ao lado do Iguatemi);

Loja do Leão - Shopping Center Lapa (Piedade);

Loja Estação Rubro-Negra - Shopping Paralela;

Loja Estação Rubro-Negra - Salvador Norte Shopping;

Loja Leão da Barra - Shopping Passeo (Em frente ao Parque da Cidade);

Bilheterias do Estádio Barradão.

