Ingressos para Vitória x Botafogo-PB estão à venda

O Vitória iniciou nesta sexta-feira, 1º, a venda dos ingressos para o confronto com o Botafogo-PB, válido pela Copa do Nordeste. O duelo ocorre na próxima quinta-feira, 7, às 21h30, no Barradão.

Os ingressos custam R$ 30 (a inteira) para a arquibancada e R$ 50 (a inteira) para a cadeira. Os torcedores poderão adquirir através do FutebolCard.

A comercialização nas bilheterias do Barradão e nas lojas oficiais só acontecerá na véspera da partida, 6. Para a torcida visitante, a arquibancada também custa R$ 30

O Vitória ainda não venceu no Nordestão. Estacionado na 4ª colocação do Grupo A, o Leão acumula 4 empates em quatro partidas disputadas.

