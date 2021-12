Ingressos para Vitória x Botafogo estão à venda

Já estão à venda os ingressos para o jogo Vitória x Botafogo, sábado, 4 de outubro, às 16h20, no Barradão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A compra poderá ser feita através de um dos pontos de venda credenciados e nas bilheterias do estádio.

Os valores dos ingressos para arquibancada custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Para o setor de cadeiras, que são exclusivas para a torcida do Leão, saem por R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia).

Pontos de venda

LOJA DO LEÃO - SHOPPING CAPEMI (ao lado do Iguatemi)

LOJA DO LEÃO - SHOPPING CENTER LAPA (Piedade)

ESTAÇÃO RUBRO-NEGRA - PARALELA (AV. Luís Viana Filho)

ESTAÇÃO RUBRO NEGRA - SALVADOR NORTE SHOPPING (Rótula do Aeroporto/São Cristóvão)

LEÃO DA BARRA - SHOPPING BARRA (Barra)

LOJA PLANETA VITORIA - BELA VISTA (Cabula)

BILHETERIA - ESTÁDIO BARRADÃO (AV. Arthemio Valente)

adblock ativo