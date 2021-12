Ingressos para Vitória x Botafogo-BA estão à venda

Depois de um longo período sem disputar partidas oficiais, o Vitória finalmente se reencontrará com a sua torcida no Barradão: no sábado, 16, receberá o Botafogo-BA, em seu jogo de estreia no Campeonato Baiano.

Nesta quarta-feira, 13, a diretoria do clube colocou à disposição dos torcedores os ingressos para o certame, que começará às 16h.

Os valores são os mesmos que foram cobrados durante a Copa do Nordeste: entradas para arquibancada custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), enquanto que, para assistir das cadeiras, exclusivas para rubro-negros, o torcedor pagará R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia).

A partida no Barradão inaugura a segunda fase do Baianão, agora composta por dois grupos. Vitória e Botafogo-BA fazem parte do Grupo 2, que tem ainda o Bahia de Feira e o Juazeirense.

Nesta fase do torneio, os dois melhores classificados no Grupo 1 e no Grupo 2 passam às semifinais, que terão jogos de ida e volta.

