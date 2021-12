Ingressos para Vitória x Atlético-PR estão à venda

Nesta quinta-feira, 6, o Vitória colocou à venda os ingressos para a partida do próximo domingo, 9, contra o Atlético-PR, pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Os ingressos custam R$30,00, a meia entrada, e R$60,00, a inteira. Os valores são válidos para as duas torcidas.

Por conta da Copa das Confederações, o Barradão foi entregue à Fifa para servir como centro de treinamento. O jogo contra o Furacão, então, será disputado no Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Com sete pontos ganhos, o Vitória ocupa a terceira colocação no Brasileirão. Já o Furacão tem cinco pontos e está em 12º lugar.

Depois do duelo contra o time paranaense, o Vitória voltará a jogar somente no dia 7 de julho, após a Copa das Confederações, contra o Goiás, no Serra Dourada.

