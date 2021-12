Ingressos para Vitória x América-RN já estão à venda

O torcedor do Vitória já pode adquirir o seu ingresso para a partida entre Vitória e América-RN, válida pela primeira rodada do Copa do Nordeste, no domingo, 19, às 18h30 (horário local), no Barradão, em Salvador.

Os valores dos bilhetes para arquibancada custam R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira). Já as cadeiras o preço é R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira). Confira abaixo os pontos de venda.

Além da estreia do Vitória na temporada, o jogo também marca a despedida provisória do estádio, que vai passar por reformas para a Copa 2014 e será um dos centros de treinamento de seleções.

O Leão, que vai mandar seus jogos em Pituaçu e na Arena Fonte Nova, só retornará ao Barradão após o Mundial, no segundo semestre.

