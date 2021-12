Ingressos para Vitória e Mogi Mirim estão à venda

Os ingressos para o duelo entre Vitória e Mogi Mirim na terça-feira, 15, às 20h30, estão à venda nas bilheterias da Arena Fonte Nova, palco da partida, na Central do Capemi, no Barradão e na internet. A equipe volta a mandar partida no estádio após quase um ano - a última ocorreu em 21 de setembro de 2015, quando venceu o Bahia por 2 a 1.

De acordo com a assessoria de imprensa do Leão, na Central do Capemi e no Barradão, as entradas estão sendo comercializados apenas via cartões de crédito e débito.

O confronto entre as equipes é válido pela 26ª rodada do Brasileirão. A equipe baiana tem 42 pontos e briga pela sua manutenção no G-4 - lugar ocupado desde 13ª rodada do campeonato -, enquanto o Mogi Mirim, com 22 pontos, visa contornar o péssimo momento e sair da lanterna.

Confira os valores dos ingressos:

Cad. Especial Oeste (Inferior) - R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia) / R$ 60 (internet)

Norte (Inferior e Intermediário) - R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia) / R$ 40 (internet)

Leste (Inferior) - R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia) / R$ 50 (internet)

Lounge Premium Itaipava - R$ 140 (preço único) / R$ 120 (internet)

Visitante - R$ 40 (inteira) R$ 20 (meia)



