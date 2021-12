Ingressos para Vitória e Criciúma começam a ser vendidos

Os ingressos para a partida entre Vitória e Criciúma, na próxima terça-feira, 29, às 19h30, no Estádio do Barradão, em Salvador, já estão à venda. A entradas para a arquibancada custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) e estão sendo comercializados em lojas especializadas do Vitória e na bilheteria do Barradão.

adblock ativo