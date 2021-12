Ingressos para o primeiro Ba-Vi do ano já estão à venda

A venda de ingressos para o primeiro clássico do ano entre Vitória e Bahia estão à venda. A partida - válida pela quinta rodada do Baianão-, acontece no domingo, 1º de março, às 16h, no Barradão.

Os preços das entradas custam R$ 30 para arquibancada e R$ 60 para o setor de cadeira, que é destinada somente à torcida do Vitória. As vendas acontecem nos postos credenciados. [Veja abaixo]

Já sócios do Leão podem comprar até cinco ingressos no valor de R$ 15 cada um (arquibancada). A promoção é válida para quem realizar a compra até o dia 27, apenas nas Bilheterias do Barradão e na Central de Atendimento do Sou Mais Vitória, no Shopping Capemi.

Pontos de venda

Loja do Leão - Shopping Capemi (ao lado do Shopping Iguatemi)

Loja do Leão - Shopping Center Lapa (Piedade)

Estação Rubro-Negra - Shopping Paralela (Av. Luiz Viana Filho)

Estação Rubro-Negra - Salvador Norte Shopping (Rótula do Aeroporto)

Loja Leão da Barra - Shopping Barra

Loja Planeta Vitória - Shopping Bela Vista (Cabula)

