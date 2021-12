Ingressos para o jogo Vitória e Botafogo já estão à venda

Já estão a disposição do torcedor rubro-negro os ingressos para a partida contra o Botafogo, na próxima quinta-feira, 17, às 21 horas, no Barradão.

As entradas continuam com o preço reduzido. Na arquibancada os valores são de R$40 (inteira) e R$20 (meia). Já nas cadeiras os bilhetes custam R$80 e R$40, inteira e meia entrada respectivamente.

O jogo é de suma importância para as pretensões do rubro-negro no campeonato. O Leão duela com um rival direto na briga pela classificação à Libertadores. O Vitória é 6ª colocado, com 40 pontos e está a oito pontos do último time no G-4, o Atlético do Paraná.

