Ingressos para o duelo entre Vitória x ABC estão à venda

Os ingressos para o jogo entre Vitória x ABC, que acontece no sábado, 20, às 16h30, no Barradão, já estão à venda. O torcedor rubro-negro poderá adquirir os bilhetes em um dos pontos de venda [veja abaixo] até sexta-feira, 19, com exceção do Shopping Capemi e do Barradão, que comercializam as entradas até o dia da partida.

O valor dos ingressos para arquibancada custa R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Já as cadeiras, que são exclusivas para torcedores do Vitória, saem por R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia).

