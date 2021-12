Ingressos para o Ba-Vi começam a ser vendidos

Os ingressos para o primeiro clássico Ba-Vi de 2018, começaram a ser vendidos nesta sexta-feira, 9, pelo site do Futebol Card. As entradas ficarão disponíveis até as 23h59 do dia 17. O jogo pelo Campeonato Baiano ocorre no próximo dia 18 (domingo), no Barradão, em Salvador.

Na quarta, 14, a venda será restrita à torcida do Rubro-Negro nas bilheterias do Barradão, entre às 12h e 18h. Cada torcedor poderá adquirir dois ingressos no valor promocional de R$ 10.

A comercialização normal para os torcedores da Bahia e Vitória terá início na próxima quinta, 15, nos pontos de venda tradicionais (confira a relação abaixo).

Fim da torcida única

Após seis Ba-Vis com torcida única, o clássico baiano voltará a ter torcedores dos dois times. A decisão foi tomada na última segunda-feira, 5, pelo promotor do Ministério Público do Estado da Bahia, Olímpio Campinho.

A mudança, no entanto, não está garantida para todos os clássico de 2018. Por ora, a decisão vale apenas para o próximo confronto. A partir do comportamento dos torcedores, a imposição da torcida única pode ou não voltar.

