Ingressos à venda para Vitória x Santa; time volta a treinar

O Vitória iniciou nesta terça-feira, 9, a venda de ingressos para o duelo com o Santa Cruz, no domingo, 14, às 16h, no Barradão. Pela internet, o preço é promocional: a arquibancada sai por R$ 25, enquanto a cadeira custa R$ 35. O voucher pode ser trocador por um ingresso físico nos pontos de venda oficiais.

Fora da internet, os ingressos custam R$ 60 a inteira para a arquibancada e R$ 80 para a cadeira. As entradas estão à venda nas bilheterias do Barradão e nas lojas oficiais.

Na tarde desta terça-feira, 9, o elenco rubro-negro se reapresentou para um treino físico. O atacante Dagoberto, recuperado de um desconforto muscular, realizou um treino separado focado na parte física.

Já o zagueiro Victor Ramos, com dores musculares, foi poupado. Ele está suspenso por ter tomado o terceiro cartão amarelo.

