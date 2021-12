Ingressos à venda para Vitória x Goiás

Começaram nesta terça-feira, 18, a venda dos ingressos para a partida entre Vitória e Goiás, no sábado, 22, às 16h, no Barradão, pela 26ª rodada da Série B.

Invicto há 10 jogos, o Leão busca ampliar a sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro diante de um adversário direto. O Esmeraldino é atualmente o terceiro colocado, com 49 pontos ganhos.

Os bilhetes podem ser adquiridos nas bilheterias do Estádio Manoel Barradas, das 9h às 17h, ou nas lojas oficiais do rubro-negro, no horário de funcionamento dos shoppings.

Os valores continuam os mesmos: R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia para a arquibancada; R$ 80 inteira e R$ 40 a meia para as cadeiras. Não é necessário apresentar documento para conseguir a meia entrada.

