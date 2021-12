Ingressos à venda para Vitória x ABC

Começa nesta terça-feira, 2, a venda dos ingressos para a partida entre Vitória e ABC, no sábado, 6, às 16h, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Após a inesperada derrota por 2 a 0 para o Avaí no final de semana anterior, o rubro-negro baiano teve a sua liderança ameaçada, e conta com a força da torcida para continuar na ponta da tabela da Segundona.

O preço é o já conhecido pela torcida: R$ 20 a meia e R$ 40 a inteira para as arquibancadas e R$ 40 a meia e R$ 80 a inteira para as cadeiras. Lembrando que não é necessário apresentar documento comprobatório para meia entrada.

A venda nas bilheterias do Estádio Manoel Barradas será das 9h às 17h, e vai até os 15 minutos do segundo tempo da partida. Nas lojas oficiais, os ingressos serão vendidos durante o horário de funcionamentos das mesmas até as 17h da sexta-feira, 5.

