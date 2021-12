Ingressos à venda para o jogo Vitória x Sport

Já estão à venda os ingressos para a partida entre Vitória x Sport, no sábado, 31, às 21 horas, no Joia da Princesa, pela 9ª rodada do Brasileirão. Será a última partida do Leão antes da pausa para a Copa do Mundo. Os ingressos para a arquibancada custam R$ 60(inteira) e R$ 30(meia). Já as cadeiras saem por R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia).

Em Feira de Santana, os ingressos serão vendidos na bilheteria do Estádio Alberto Oliveira (Joia da Princesa) e na Loja Planeta Vitória, localizado na Avenida Maria Quitéria.

Em Salvador o torcedor rubro-negro tem quatro pontos de vendas: Loja do Leão, localizadas no Shopping Capemi e Shopping Lapa; e na Loja Estação Rubro-Negra, nos Shoppings Paralela e Salvador Norte Shopping.

