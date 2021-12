Ingressos à venda para o jogo entre Vitória x Palmeiras

Os ingressos para o jogo entre Vitória x Palmeiras, no próximo domingo, 18, às 18h30, no estádio de Pituaçu, já estão à venda. A partida é válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro [confira abaixo os pontos de venda].

Para o setor de cadeiras, não serão comercializadas entradas, pois o espaço será reservado para o sócio do "Sou Mais Vitória", plano ouro.

Já o setor de arquibancadas ficará à disposição do torcedor que não faz parte do programa. Para os visitantes, os bilhetes serão vendidos pelo mesmo valor. Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).

adblock ativo