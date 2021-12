Ingressos a venda para jogo entre Vitória e Náutico

O torcedor do Vitória já pode adquirir ingresso para a partida contra o Náutico, válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo, 15, no Barradão. Os ingressos já estão disponiveis nos postos de venda. E só a partir de quinta-feira, 12, estarão a disposição nas bilheterias do Barradão.

A direção do Vitória fez uma promoção para a partida. A arquibancada inteira vai custar R$40 e a meia-entrada R$20. O setor das cadeiras, exclusivo para a torcida rubro-negra, tem ingressos ao preço de R$80 (inteira) e R$40 (meia-entrada).

Crianças com até 12 anos incompletos, tem entrada franca no setor da arquibancada. Elas devem estar com algum documento que comprove a idade e acompanhadas de um adulto.

