Ingresso com as iniciais "V.I.C.E" irrita torcedores do Leão

Um erro no ingresso da partida entre Vitória e Flamengo, que acontece na Arena Amazônica neste sábado, 29, chamou atenção dos torcedores. O símbolo do clube foi trocado, e, ao invés da abreviatura de Esporte Clube Vitória, a foto exibe o escudo com as iniciais 'V.I.C.E'.

Em nota, a M1 Eventos - produtora responsável pelo jogo - lamentou o "erro grave" e informou ter se retratado com o presidente do Vitória, Carlos Falcão, pela falha.

Em abril deste ano, a mesma gafe foi cometida pelo caderno de esportes do jornal O Globo. Já em fevereiro de 2013, o bloco Olodum estampou em seu abadá do Carnaval diversos escudos de futebol, entre eles, o simbolo do Leão com o mesmo erro.

Além do erro no escudo, a data do evento também foi trocada no ingresso. O jogo acontece no sábado, 29, mas no recibo está previsto para acontecer no domingo, 30.

