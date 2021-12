Ingresso 'casado' para os dois jogos do Vitória

Os ingressos para os dois próximos compromissos do Vitória, contra a Portuguesa, pela Copa do Brasil, e Corinthians, pela Série A do Brasileirão, já estão à venda no Barradão e lojas do Rubro-Negro.

Para o jogo com a Lusa, pela Copa do Brasil, os bilhetes custam R$ 60 (R$ 30 a meia) a arquibancada e R$ 90 (R$ 45) a cadeira. Para a partida com o Timão, a arquibancada sairá a R$ 100 (R$ 50) e a cadeira a R$ 150 (R$ 75).

Os torcedores que desejam assistir às duas partidas terão promoção: quem comprar pela internet (ingressofacil.com.br) até o meio-dia de quinta-feira, 19, pagará pela 'casadinha' dos dois jogos a arquibancada a R$ 60 e a cadeira a R$ 80.

Após esse horário, o preço na internet seguirá o mesmo, mas apenas para o duelo com o Corinthians.

