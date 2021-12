Indefinições marcam troca de gestão no Vitória; Gallo pode cair

Os desdobramentos da crise administrativa do Vitória começam a tomar corpo nesta sexta-feira, 21: o presidente em exercício, Agenor Gordilho, fará seu primeiro pronunciamento oficial às 14h.

Essa vai ser a primeira vez que o Vitória vai se posicionar desde o comunicado do presidente do Conselho Deliberativo Paulo Catharino, na noite da quarta-feira – após a derrota do Vitória para o Grêmio por 3 a 1 – que anunciou que o presidente Ivã de Almeida tiraria uma licença de 90 dias e assim o vice-presidente assumiria o posto.

Na manhã de quarta, o próprio Agenor Gordilho disse que pediria afastamento do cargo alegando “incompatibilidade com Ivã de Almeida”.

De acordo com a assessoria de imprensa, Ivã de Almeida não terá remuneração durante o período de licença.

No novo estatuto do clube, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária no dia 2 de abril, não há uma regra específica sobre isso.

Nesta quinta, 20, os integrantes da diretoria se trancaram em reuniões sucessivas e a expectativa é que o destino do departamento de futebol, incluindo o diretor Petkovic e o treinador Alexandre Gallo, também seja definido nesta sexta.

O treinador não deve resistir à pressão: são seis derrotas, três triunfos e dois empates em 11 partidas. O Vitória segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com 12 pontos e na 19ª posição.

Segundo pessoas próximas à diretoria, o médico Gilson Meirelles – que estava afastado desde o incidente do áudio vazado criticando a contratação do jogador Carlos Eduardo, no mês passado – desligou-se do clube.

Pressão “de fora”

Na Toca, os jogadores participaram de uma reunião com a diretoria a portas fechadas, e somente depois treinaram. Os titulares fizeram um trabalho regenerativo na academia.

Após a parte física, Gallo conduziu um treino com bola para os jogadores reservas, com foco na marcação.

Ainda se recuperando de lesões, os zagueiros Fred e Ramon ainda fazem atividades especificas e não treinaram no campo. Willian Farias, Kieza e José Welison continuam no departamento médico.

O próximo jogo do Vitória é contra a Chapecoense, no sábado, 22, no Barradão. Mesmo com o mau momento político aliado à campanha ruim, o lateral Caíque Sá acredita numa reviravolta da equipe.

“Nós temos que nos fechar, esse negócio que vem de fora não pode entrar no nosso grupo. Isso afeta a gente, eu tenho certeza que sábado vamos fazer um bom jogo contra a Chapecoense para buscar essa vitória que é muito esperada. Acho que todo mundo está dando seu melhor. Quando as coisas não acontecem, aparecem vários problemas, mas, independentemente disso, temos que dar nosso melhor nos treinos para que as coisas aconteçam naturalmente”, disse o atleta de 25 anos.

Juninho chega

O Vitória fechou com o lateral esquerdo Juninho, de 27 anos. O atleta estava no Aktobe, do Cazaquistão. Ele chegou em Salvador nesta quinta e ainda precisa fazer exames médicos para assinar com o clube.

