Impasse em renovação com argentino Escudero continua

Em três anos (36 meses) no Vitória, o meia Escudero já faturou oito milhões e 100 mil reais só com salários - ele recebe cerca de R$ 250 mil, por mês. No próximo dia 31 termina seu contrato com o rubro-negro, que ainda deve aproximadamente R$ 500 mil ao empresário do jogador argentino. Este ano, ele foi um dos maiores responsáveis pelo acesso do Leão à Série A do Campeonato Brasileiro e a torcida já deixou claro, nas redes sociais, que não quer perder o "Escudeus".

No triunfo que classificou o Vitória para a primeira divisão, diante do Luverdense, Escudero completou 100 jogos com a camisa rubro-negra e marcou seu 11º gol, em 27 partidas pela Série B. No total, em 2015, o argentino disputou 37 jogos pelo Leão.

Desde que chegou na Toca do Leão em 25 de janeiro de 2013, emprestado pelo argentino Boca Juniors, Escudero marcou um total de 19 gols. Logo na estreia, dia 14 de fevereiro, ele marcou um dos gols do triunfo de 2 a 0 sobre o Ceará, pela Copa do Nordeste. Foi o maestro da conquista do Campeonato Baiano daquele ano, com duas goleadas históricas (5x1 e 7x3) sobre o rival Bahia.

Por isso, o Vitória resolveu comprar 40% dos direitos econômicos de Escudero. Na época, seu empresário argentino Dario Bambini desembolsou uma grana para garantir a negociação. Em janeiro de 2014, o Leão pagou 350 mil dólares.

As negociações com Escudero e outros atletas cujos contratos estão vencendo continuam, segundo a diretoria do Vitória.

