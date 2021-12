IML conclui que jogadores do Vitória não praticaram estupro

A polícia paranaense concluiu que os jogadores do Vitória, acusados por uma mulher de 44 anos de a terem abusado sexualmente, não praticaram o estupro. O parecer foi dado após exames do Instituto Médico Legal (IML) mostrarem não ter havido violência.

A delegada responsável pelo caso, Marcia Rejane, afirmou, no entanto, que as investigações não foram encerradas. O caso continua em andamento para concluir se a mulher agiu de má-fé. Ela pode ser acusada por falsa comunicação de crime ou punida de forma mais grave.

Os exames apontaram que a mulher havia tido relações sexuais horas antes da denúncia, contudo os laudos não mostraram qualquer tipo de violência.

Se for comprovado que a denunciante agiu com intenção de tirar alguma vantagem do suposto crime, ela poderá responder por crime de extorsão.

Denúncia

O caso aconteceu depois do jogo entre Atlético-PR e Vitória, no dia 29 de setembro. A mulher, que estava hospedada no mesmo hotel que o time baiano, disse ter sido violentada por quatro jogadores em um dos cômodos.

Na ocasião, o diretor de futebol do clube, Raimundo Queiroz, assim como uma amiga da vítima, negaram a acusação.

