Imbatíveis faz protesto no aeroporto contra Ricardo David

Após a derrota e eliminação do Vitória diante do Moto Club, na noite da última quarta, 13, pela primeira fase da Copa do Brasil, a Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI), realizou na manhã desta quinta-feira, 14, um protesto no retorno do clube a capital baiana, no Aeroporto Luis Eduardo Magalhães.

A mobilização teve o intuito de pedir para que o presidente do conselho diretor do Vitória, Ricardo David, renunciasse o cargo ao qual ocupa desde janeiro do ano passado. No entanto, a delegação do Vitória conseguiu 'driblar' os manifestantes e frustar todo o protesto, saindo pela porta do fundo, enquanto as bagagens passaram pela saída principal.

Ricardo David foi o primeiro presidente eleito através de uma eleição direta na história do Esporte Clube Vitória. No entanto, depois de uma série de resultados negativos e um rebaixamento 'na conta', o gestor tem sido duramente criticado por boa parte dos adeptos. No começo deste ano, um grupo de torcedores realizou um abaixo assinado para a convocação de uma assembléia geral extraordinária (AGE), mas a mesma foi indeferida pelo ex-presidente do conselho fiscal, Paulo Catharino.

