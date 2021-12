Ídolo do Vitória, Neto Baiano acompanha jogo contra o Atlético-MG

O atacante Neto Baiano, ídolo da torcida do Vitória, esteve no Barradão na tarde deste domingo, 26, para acompanhar a partida do Leão diante do Atlético-MG. O jogador, que atualmente defende o CRB na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, acumula três passagens de sucesso pela Toca (2009, 2011 e 2015).

Conhecido pelas polêmicas extracampo, Neto Baiano sempre gostou de fazer provocações ao Bahia, maior rival rubro-negro. “É bom demais, é muito gostoso ganhar do Bahia. Ganho sempre deles. Como eu sempre falo, o Bahia é minha cama e eu deito neles”, debochou o atacante, após um dos clássicos Ba-Vi que disputou.

Neto Baiano é o 5º maior artilheiro da história do Vitória e o jogador que mais marcou gols no Barradão, com 53 tentos anotados. Além disso, o artilheiro foi eternizado no Leão ao ser o autor do milésimo gol do estádio rubro-negro.

Será que o goleador pode voltar ao Vitória para ajudar o Leão a fugir da zona de rebaixamento do Brasileirão?! Teremos que aguardar cenas dos próximos capítulos.

